Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam İddiası: Her Emeklinin Maaşına 4 Bin TL Eklenecek

Ankara'dan sızan kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki gizli dosyadan çıkan bilgiler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli bir haber taşıyor. Emekli maaşlarına yönelik beklentilerin karşılanması için yapılan çalışmalara dair ortaya atılan iddialara göre, her emeklinin maaşına 2.000 TL ile 4.000 TL arasında seyyanen bir zam yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarında, emekli maaşlarının artırılması konusunda çalışmaların sürdüğüne dair sinyaller vermişti. SGK uzmanlarının da bu konuda olası bir düzenlemenin gündemde olduğuna dair açıklamaları, emekliler arasında umutları artırmış durumda.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, ekonomi yönetimi konuyla ilgili derinlemesine çalışmalar yürütüyor ve seyyanen zam konusunda belirli bir düzenleme planlanıyor. Erdursun'un iddialarına göre, seyyanen zamla emekli aylıklarına yapılacak artış 2.000 TL ile 4.000 TL arasında olacak. Ancak bu bilgi henüz netleşmemiş durumda ve yeni bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtiliyor.

Erdursun'un değerlendirmelerine göre, hükümetin seçim öncesi emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapma ihtimali bulunuyor. Eğer böyle bir adım atılmazsa muhalefetin konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Erdursun'a göre, hükümet, seçim sonrası olası bir olumsuz tabloyu değerlendirerek Mart ayına kadar bir düzenleme yapabilir.

Ankara'daki kulis bilgilerine göre, ikinci bir iddia da Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 3.000 TL'ye çıkarılabileceği yönünde. Bu iddia, ekonomik durum nedeniyle emekli aylıklarına zam yapılamazsa bayram ikramiyelerinin artırılabileceğini öne sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda bu konuda bir düzenleme yapılması bekleniyor.