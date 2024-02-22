Ticaret Bakanlığı, İhracatçılara Yönelik Yeni Destek Paketi Üzerinde Çalışıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki ihracatçıları desteklemek amacıyla yeni bir destek paketi üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu. Bu çerçevede, yeşil dönüşümü teşvik etmeyi hedefleyen bir finansman modeli oluşturacaklarını belirten Bakan Bolat, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın, şirketlerin kullanacağı finansmanın bir kısmını üstlenmeyi planladığını ifade etti.

Bakan Bolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhracatçılar için yardım paketleri üzerine çalışıyoruz. Yeni paket, bu ihracat kredilerinin ihracata etkisinin somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşımakta." dedi. Bu yeni destek paketinin, Türkiye'nin dış ticaretini artırmaya yönelik etkili bir finansman imkanı sunmayı amaçladığını belirtti.

Yeşil dönüşüm kredi programında, şirketlerin kullanacağı finansmanın belirli bir maliyet yükünün Ticaret Bakanlığı tarafından üstlenilmesi planlanıyor. Bu adımın, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir ticaretin teşvik edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.