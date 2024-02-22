

Stajyer Öğrencilerin İş Güvenliği Tedbirleri Denetlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, iş yeri eğitimi alan öğrencilerin eğitim aldıkları iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri denetlenecek. Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında İŞ-KUR Müdürlüğü'nde bir araya gelerek iş yerlerinde staj yapan öğrencilerin karşılaşabileceği potansiyel risklere karşı alınacak tedbirleri görüştü. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ile iş ve işveren sendikası temsilcileri katıldı.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, iş yeri eğitiminin öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sağlayan bir adım olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu eğitimler sırasında karşılaşabileceği riskleri en aza indirmenin önemli bir görev olduğunu belirtti. İlimizdeki meslek liselerinde toplam 5.498 öğrencinin eğitim aldığını ve bu öğrencilerin işletmelerde uygulamalı eğitim gördüğünü ifade eden Vali Baruş, işletmelerde staj yapan öğrencilerden 2019-2023 yılları arasında 15'inin iş kazası geçirdiğini ve bu kazaların genellikle el, ayak veya parmak yaralanmaları şeklinde olduğunu bildirdi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi.