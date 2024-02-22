Sağlık Alanında Yapılan Yeni Düzenlemeler Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle sağlık alanında bir dizi değişiklik yasalaştı. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişikliklerle birlikte sağlık sektöründe önemli düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Sağlık alanında çalışan eleman temininde yaşanan sıkıntılara çözüm olarak sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Diş tabipleri, mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri gibi ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde de istihdam edebilecek. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin yanı sıra ailelere danışmanlık ve eğitim hizmeti de verebilecek. Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı tanınacak. İlaç üretimi ve piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken şartlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Eczanelerde yapılacak teftişler, sağlık müfettişleri veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tabipler veya eczacılar tarafından gerçekleştirilecek. Yan dal uzmanlığını teşvik etmek amacıyla uzman tabiplere öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan artışla ödenecek. Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yapabilecek ve sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecekler. Herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat alınmış bile olsa beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı izni gerekecek.