İftardan hemen sonra çay içenler dikkat

Ramazan ayında iftardan hemen sonra çay ve kahve içenlerin dikkat etmesi gereken konuları Prof. Dr. Öztürk'ün açıklamaları doğrultusunda özetleyebilirim:

Sigara Kullanımı: Özellikle oruç tutan kişilerin gün boyunca sigara içme eğiliminde olabilecekleri belirtiliyor. Sigaranın uyku sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve nikotin eksikliğinin 2 saat içinde hissedilebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, oruçlu bireylerin sigara içme alışkanlıklarını kontrol etmeleri önem taşıyor. Çay ve Kahve Tüketimi: İftardan hemen sonra çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesinin uyku düzenini bozabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu içeceklerin uyarıcı etkisi olduğu için aşırı tüketilmemeleri gerektiği ve sahura kalkma süresini kısaltabileceği ifade ediliyor. Özellikle iş koşullarının izin verdiği durumlarda, öğleden sonra kısa bir süre uyumanın iş kazalarını önleyebileceği belirtiliyor. Uyku Düzeni: Ramazan ayında alışılmış uyku düzeninden sapmanın yaygın olduğu ve bu durumun kaliteli uyku için özen gerektirdiği vurgulanıyor. İftar sonrası uyku saatlerinin gece 23.00'ü geçmemesi gerektiği, Akdeniz tipi beslenmenin uyku kalitesine olumlu etkisi olduğu ve yağlı yemek ile kırmızı et tüketiminin azaltılması gerektiği ifade ediliyor.

Prof. Dr. Öztürk'ün bu açıklamaları, Ramazan ayında sağlıklı bir uyku düzeni için dikkat edilmesi gereken noktaları özetlemektedir. Uygun beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeni, oruç tutanların sağlığını korumak için önemlidir.