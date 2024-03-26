Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Eroin Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Gram Eroin Ele Geçirildi

İsparta İl Jandarma Komutanlığı, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda (2) şüpheli şahsın aracında (54) gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya İlinden Isparta İline (2) şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınmıştır. Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya İlinden Isparta İline (2) şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınmıştır.

24 Mart 2024 tarihinde Keçiborlu İlçesinde (2) şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, (54) gram Eroin ele geçirilmiş olup; şüpheli şahıslar Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.