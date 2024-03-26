İslam Memiş'in altın ve Dolar hakkındaki öngörülerine göre:

Dolar Yorumu: İslam Memiş'e göre, Dolar/TL kuru önümüzdeki günlerde 31-33 lira aralığında dalgalanacak. Nisan ayı içinde yükseliş hızının sınırlı olacağı tahmin ediliyor ancak Mayıs ve Haziran aylarında yeniden yükseliş bekleniyor. Memiş'in yıl sonu için öngörüsü ise 40 lira üzerinde bir Dolar değeri olduğu yönünde. Ons Altın Yorumu: İslam Memiş, ons altının bu hafta 2.150-2.175 dolar aralığında hareket edeceğini ve düşüşlerin kalıcı olmadığını belirtiyor. Ons altın için önerisi, 2.160 dolardan yüzde 50 alım yapılması ve 2.150 dolardan yüzde 25 alım yapılması yönünde. Gram Altın Yorumu: Gram altının serbest piyasalarda 2.472 lira seviyesinden kapanış yaptığını ifade eden İslam Memiş, ons altın fiyatlarını yakından takip etmenin önemli olduğunu vurguluyor. Bu hafta için gram altın alımı için 2.150 dolar seviyesinin karşısındaki rakamların değerlendirilebileceğini belirtiyor ve normalleşme sürecinin başlamasıyla rahat olunabileceğini söylüyor.

Bu yorumlar, yatırımcıların altın ve Dolar gibi enstrümanlara ilişkin stratejilerini belirlerken dikkate alabilecekleri bir rehber niteliğindedir. Ancak her yatırım kararı kişisel tercihlere ve risk iştahına göre şekillendirilmelidir.