: İftarda Mideyi Rahatlatan Yöntemler: Uzmanın Önerileri



Ramazan ayında oruç tutmak, sağlık açısından birçok faydaya sahip olmakla birlikte, iftar saatinde doğru beslenme önemlidir. Beslenme Ve Diyet Uzmanı Betül Koç, iftarda mideyi rahatlatmak ve sağlıklı bir şekilde beslenmek için bazı önerilerde bulundu.

Koç, iftarda aşırı yeme alışkanlığının çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çekerek, "Boş mideyi aniden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu nedenle iftardan sahura kadar olan süreçte öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen göstermek önemlidir" dedi.

Ayrıca, iftarda aşırı şerbetli ve yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlılarını tercih etmenin daha sağlıklı olabileceğini belirtti. Koç, sindirimi kolaylaştırmak için yürüyüş yapmanın faydalı olabileceğini ve mideyi rahatsız etmemek için kalori alımını kontrol etmenin önemini vurguladı.

Beslenme uzmanı, pişirme yöntemlerinin seçiminde de dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İzgara, fırınlama, haşlama veya buğulamanın fazla yağ alımını engelleyerek sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabileceğini belirtti. Kızartma ve kavurma gibi yağlı pişirme yöntemlerinden uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Uzmanın önerileri, iftar sonrası mide rahatsızlıklarını önlemek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek isteyenler için değerli bilgiler sunuyor. Bu önerilere dikkat ederek, ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilirsiniz.