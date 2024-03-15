

Siirt'te Bir Evde 2 Bin 99 Seçmen: 5 İlde Şüpheli Durumlar



31 Mart seçimlerine yönelik heyecan ve beklenti artarken, seçim güvenliği konusu gündemde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Siirt'te ortaya çıkan şüpheli durumlar, seçim güvenliği tartışmalarını daha da alevlendirdi.

CHP'nin Siirt'teki şüpheli seçmenler konusunda başlattığı hareket, önemli sonuçlar ortaya koydu. Mynet'te yer alan habere göre; Siirt merkezde bulunan dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. Bu adreslerden birinde ise, Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numarada inanılmaz bir durum ortaya çıktı: 2 bin 99 seçmen aynı evde kaydedilmişti. Bunun yanı sıra, diğer adreslerde de benzer şekilde yüksek sayıda şüpheli seçmen bulunduğu belirlendi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş'in ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz, "Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir" gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Benzer durumların yaşandığı diğer iller de endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. CHP'nin seçmen hareketi verilerine göre, belirli kriterlere sahip 5 ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekildedir:

Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek

Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

Siirt merkez: 7 bin 508

Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

Bu gelişmeler, seçim güvenliği konusunda daha sıkı önlemlerin alınması gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumların daha fazla dikkat göstermesi bekleniyor.