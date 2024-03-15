Elektrik ve Doğalgaza Dev Zam: Uzman Tarih Vererek Açıkladı



Ekonomi alanında önemli bir isim olan Murat Muratoğlu, elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik beklenen zam konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan enflasyonun etkisiyle zam beklentileri gündemdeki yerini korurken, Muratoğlu, elektrik ve doğalgaz zammıyla ilgili net bir tarih vererek kamuoyunu bilgilendirdi.

Muratoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim sonrası gerçek enflasyon yorumuna atıfta bulunarak, "1 Nisan'da simit, elektrik ve doğalgaz zammı inanılmaz olacak. Merkez Bankası zaten söyledi. Haliyle elektrikle doğalgaz ve üretimin ana girdileri artarsa bütün üretim fiyatları artacak" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik gelecek zam beklentilerini daha da artırdı. Enflasyonun etkisiyle artan maliyetlerin, enerji fiyatlarına da yansıyabileceği ve bu durumun tüketicileri olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kamuoyu, gelecek günlerde yaşanabilecek zam konusunda dikkatli olmalı ve ekonomik tedbirler almalıdır.