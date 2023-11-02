Hz. Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümünde Sema Ayin-i Şerifi Isparta'da Gerçekleştirildi

Isparta Belediyesi'nin destekleriyle, Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat yıldönümü vesilesiyle Sema Ayin-i Şerifi düzenlendi. Etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi tarafından Türk Tasavvuf Musikisi sunumu ve Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.2023 yılının, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Hz. Mevlana'nın ölümünün 750. yıldönemi olarak ilan edilmesi sebebiyle, Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Ekibi, performanslarını sundu. İlk olarak Türk Tasavvuf Müziği sunumu gerçekleştiren ekip, daha sonra Sema gösterisi sundu.Etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Semazen ekibinden Muhammet Ferhat Poçan, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını vurguladı. Hz. Mevlana'nın Anadolu topraklarında sevgi, şefkat, ilim, irfan ve hikmetle gönülleri birleştirdiğini ve birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerttiğini belirtti. Poçan, bu nedenle Hz. Mevlana'yı anma ve rahmetle yad etme amacıyla 2023 yılının Mevlana Yılı ilan edildiğini ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programa Türk Tasavvuf Musikisi gösterisi ve Sema Ayin-i Şerifi icrasının dahil edildiğini ifade etti.Konuşmanın ardından Türk Tasavvuf Musikisi gösterisi ve Sema Ayin-i Şerifi icrası büyük bir coşku ve katılım eşliğinde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Hz. Mevlana'nın düşünce ve öğretilerini yaşatma amacı taşıyan bir kültürel etkinlik olarak önemli bir rol oynadı.