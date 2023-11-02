Bölge Esnafı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Teşekkür Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in liderliğini yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği, iş insanları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen eğitim binasını Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine teslim etti. Geçen hafta gerçekleştirilen teslim töreniyle birlikte Hızırbey Mahallesi'nde bulunan eski Kız Sağlık Koleji ve eski doğumevi binasının yer aldığı bölgede 7 bin metrekarelik bir alana sahip olan bu eğitim binası, 1.013 metrekare tabana ve 5.065 metrekare kapalı alana sahiptir. Bina bodrum+4 kat olarak tasarlanmış olup içerisinde 17 derslik, 5 atölye, 3 laboratuvar, 18 idari personel odası ve 10 adet teknik hizmet odası barındırmaktadır. Ayrıca, eski Devlet Hastanesi bölgesindeki ISUBÜ'ye ait eğitim binalarının yapımı da hızla devam etmektedir.

Eski devlet hastanesi ve doğumevinin Şehir Hastanesine taşınmasının ardından, bölgedeki esnaf uzun süre bölgenin boş kalması nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Ancak şimdi, eğitim binalarının hizmete girmesiyle birlikte bölge esnafı büyük bir mutluluk yaşamakta ve eski canlı günlerine geri dönebileceklerinin heyecanını taşımaktadır.

Bölge esnafı, yaşadıkları bu sevinci Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaşma fırsatı buldu. Eski doğumevi karşısında bulunan esnaf, Başkan Başdeğirmen'i ziyaret ederek bölgenin canlandırılmasına yönelik teşekkürlerini iletti.

Bölgede eczacılık işiyle uğraşan Muhammet Bilal Gök, 15 yıldır bölgede hizmet verdiğini belirterek, hastanelerin taşınmasının ardından komşu esnaflarla gitmeyip bölgede kalmaya karar verdiklerini ve bu konuda Belediye Başkanı Başdeğirmen ile istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Gök, Başkan Başdeğirmen'in Isparta Teknokent Mekânsal Kümelenme Merkezi'ni açarak bölgeyi canlandırmasının yanı sıra, hastane bölgesini eğitim alanına dönüştürmesi ve inşa edilen eğitim binasıyla birlikte şehir merkezinde yeniden canlılık oluşturduğunu belirtti. Bu gelişmelerin sadece eğitim binası inşası anlamına gelmediğini, aynı zamanda Meydan Alışveriş Merkezi'nin açılmasıyla kaybedilen canlılığın geri kazanıldığını vurguladı.



Eğitim Binaları ve Yeniden Canlanan Bölge Esnafı

Yeniden canlanan bölge, esnafın ticaretlerini sürdürmelerine olanak sağladı ve böylece Isparta şehir merkezinde hareketlenmeyi mümkün kıldı. İsparta'nın kalkınmasına katkıda bulunan bu girişimler, şehir ve esnaf için olumlu bir dönüm noktası oluşturuyor.