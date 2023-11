Emniyet Müdürü Koçak, Başkan Tural ve Oda Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarını ziyaret etti.

Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından Esnaf Odaları Birliği'ne iade-i ziyarette bulundu. Birlik Başkanı Tural, Emniyet Müdürü Koçak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sayın Müdürümüze ilimizde göreve başladığında hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Bugün de bizlere kendileri iade-i ziyarette bulundu. Isparta bir huzur kenti. Tabii ki, bu polisimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesinde oluyor. Esnafımız gece uyuyup sabah huzurla işyerlerini açabiliyorsa, bu polisimizin sayesinde. Sizlerin şahsında ilimizde asayişin daim olması, huzurun ve güvenliğin sürmesi noktasında gece gündüz demeden yoğun bir çalışma sergileniyor. Ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Koçak ise Birlik Başkanı Tural ve oda başkanlarına teşekkür ederek, "Halkımızın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Demokrasi, hukuk ve kanunlar çerçevesinde bize verilen görevi her türlü fedakarlıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. Ziyarette Emniyet Müdürü Koçak, Birlik Özel Defterini de imzaladı. Birlik Başkanı Tural, Koçak'a Türk Bayrağı rozeti hediye etti. Ziyaret iyi dileklerle sona erdi.