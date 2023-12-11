Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale

Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale
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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale
Eğirdir, 10 Aralık 2023
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, 10 Aralık 2023 Pazar günü Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirdikleri ortak denetimde ciddi bir ihlal ile karşılaştı.
Kontroller sırasında, 01 Kasım itibarıyla iç sularda kerevit av yasağının başlamasına rağmen, kaçak avcılıkta kullanılan kerevit sepetleri tespit edildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre hareket eden ekipler, bu yasa dışı avcılık faaliyetine müdahale etti.
Denetim sonucunda 500 adet kerevit sepetine el konuldu. El konulan sepetlerde bulunan canlı kerevitler ise göle iade edildi. Yetkililer, bu tür kaçak avcılık faaliyetlerine karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini ve Su Ürünleri kontrol ekiplerinin aktif olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Bu olay, iç sulardaki av yasağına riayet etmeyenlere karşı ciddi önlemlerin alındığına dair bir örnek teşkil etmektedir. Su Ürünleri kontrol ve denetim ekipleri, gelecekte de benzer durumlarla karşılaşıldığında gerekli müdahaleleri yapacaklarını ve sürdürülebilir su ürünleri yönetimi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ettiler.
 
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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale
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