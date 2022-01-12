ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince 01.01.2022 ile 10.01.2022 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aralarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıda bulunan toplam 12 şahıs yakalanmış gerekli işlemlerinin ardından Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.



Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.

