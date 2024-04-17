Flaş Asgari Ücret Açıklaması

Son Dakika: Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi Karşılık Bulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere yönelik ara zam talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de artan enflasyonun hayat pahalılığını artırdığı bir dönemde, asgari ücrete ara zam beklentisi içinde olanlara kötü haber geldi. Bakan Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

Ayrıca, milyonlarca emekliye hitaben Bakan Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak" dedi. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu belirten Işıkhan, temmuz ayında enflasyon veya sözleşmeden kaynaklanan farkların emekli aylıklarına yansıtılacağını ifade etti. Ancak, asgari ücrete ara zam konusunun düşünülmediğini vurguladı.

Bu açıklamalarla birlikte, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin beklentilerde önemli bir değişiklik yaşandığı görülüyor.