VALİ SEYMENOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

Isparta-Antalya yolu istikametinde Burdur Bucak Sarıdere’de çıkan yangın felaketinde; devletimiz tüm imkalarıyla yangın söndürme çalışmalarıyla aralıksız devam ediyor. Isparta Valisi, Burdur Valisi ve Milletvekiller yangın bölgesindeler...3 mahalleyi etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.