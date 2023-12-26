TÜİK Raporu: En Çok ve En Az Kazanan Sektörler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlarını açıkladı. İşte, TÜİK verilerine göre en çok ve en az kazandıran sektörler:

En Az Kazandıran Sektörler:

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 99,290 TL

Gayrimenkul Faaliyetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 102,109 TL

İnşaat

Yıllık ortalama brüt kazanç: 104,768 TL

Diğer Hizmet Faaliyetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 110,995 TL

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

Yıllık ortalama brüt kazanç: 114,524 TL

Ortalama Kazanç: 144,390 TL

En Çok Kazandıran Sektörler:

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 293,511 TL

Bilgi ve İletişim

Yıllık ortalama brüt kazanç: 284,842 TL

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlenme ve Spor

Yıllık ortalama brüt kazanç: 229,108 TL

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

Yıllık ortalama brüt kazanç: 201,478 TL

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 186,550 TL

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Yıllık ortalama brüt kazanç: 179,227 TL

Eğitim

Yıllık ortalama brüt kazanç: 165,229 TL

Ulaştırma ve Depolama

Yıllık ortalama brüt kazanç: 163,897 TL

Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

Yıllık ortalama brüt kazanç: 159,627 TL

İmalat

Yıllık ortalama brüt kazanç: 141,730 TL

TÜİK verilerine göre, finans ve sigorta sektörü ile bilgi ve iletişim sektörü, yıllık ortalama brüt kazançta diğer sektörlere göre öne çıkıyor. En az kazanç ise konaklama ve yiyecek hizmetleri, gayrimenkul faaliyetleri ve inşaat sektörlerinde kaydedilmiş durumda.