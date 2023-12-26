TÜİK Raporu: En Çok ve En Az Kazanan Sektörler

TÜİK Raporu: En Çok ve En Az Kazanan Sektörler
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TÜİK Raporu: En Çok ve En Az Kazanan Sektörler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlarını açıkladı. İşte, TÜİK verilerine göre en çok ve en az kazandıran sektörler:
En Az Kazandıran Sektörler:
  1. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 99,290 TL
  1. Gayrimenkul Faaliyetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 102,109 TL
  1. İnşaat
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 104,768 TL
  1. Diğer Hizmet Faaliyetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 110,995 TL
  1. Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 114,524 TL
Ortalama Kazanç: 144,390 TL
En Çok Kazandıran Sektörler:
  1. Finans ve Sigorta Faaliyetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 293,511 TL
  1. Bilgi ve İletişim
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 284,842 TL
  1. Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlenme ve Spor
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 229,108 TL
  1. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 201,478 TL
  1. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 186,550 TL
  1. Madencilik ve Taş Ocakçılığı
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 179,227 TL
  1. Eğitim
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 165,229 TL
  1. Ulaştırma ve Depolama
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 163,897 TL
  1. Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 159,627 TL
  1. İmalat
  • Yıllık ortalama brüt kazanç: 141,730 TL
TÜİK verilerine göre, finans ve sigorta sektörü ile bilgi ve iletişim sektörü, yıllık ortalama brüt kazançta diğer sektörlere göre öne çıkıyor. En az kazanç ise konaklama ve yiyecek hizmetleri, gayrimenkul faaliyetleri ve inşaat sektörlerinde kaydedilmiş durumda.
 
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