İslam Memiş: Gram Altında Alım Fırsatı İçin Tarih Verdi, "Alıp Alıp Kenara Atın"

Altın piyasalarında yaşanan yükselişlerin yanı sıra Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için alım fırsatına işaret ederek yatırımcılara tarih verdi. Gram altın konusunda yapılan yorumlar ve öngörüler dikkat çekici.

Memiş, yılın ikinci çeyreğine girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni rekorlar beklentisini dile getirdi. Özellikle ons altında ciddi bir yükseliş trendi olduğunu belirten Memiş, 2300 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu vurguladı. Ancak ons altının 2200 dolar ve üzerindeki seviyelerde alım için uygun olmadığını belirtti ve 2125 dolar seviyesini destek olarak öngördü.

Gram altın için ise Memiş, ons bazında düşüşler beklentisini paylaştı ancak yıl genelinde pozitif bir seyir öngördüğünü ifade etti. Dolayısıyla, gram altın fiyatlarında yaşanabilecek düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Mevcut seviyelerden alım yapmanın iyi bir strateji olabileceğini söyleyen Memiş, her ay yeni rekorlar gözlenebileceğini dile getirdi ve yatırımcılara "Gram altını alıp alıp kenara atın" tavsiyesinde bulundu.