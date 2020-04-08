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Göbeği dümdüz yapıyor! maydanoz ve yoğurt kürü

Göbeği dümdüz yapıyor! maydanoz ve yoğurt kürü
ISPARTA
G.Tarihi: 08.04.2020 11:40
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Isparta Düğün Salonları
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Aç karna maydanoz suyu içmenin faydaları neler? Göbek eriten maydanoz suyu ile zayıflama

Diyette son derece popüler bir karışım olarak karşımıza çıkan maydanozlu su kürü ile en kolay ve hızlı nasıl zayıflayabileceğinizi sizlere açıkladık! Sağlıklı bir detoks karışımı ile fit bedene sahip olabilir, hedeflediğiniz kiloya kadar düşebilirsiniz. Maydanoz suyu zayıflatır mı? Maydanoz suyu aç mı tok mu içilir? maydanoz suyunun faydaları neler? Maydanoz suyu içerek 7 günde en az 2 kilo verdiren karışım...
Tartıya çıktığınız zaman ekranda çıkan tablodan hiç memnun değilseniz bunun için moralinizi bozmaya gerek yok. Tıpkı hayallerinizdeki gibi incecik ve kusursuz bir fiziğin sahibi olmak hiçte zor değil. Bunun için yapmanız gereken tek şey sabır ve düzen! Gündelik yaşantınız içerisinde sağlıklı bir beslenme programı ve egzersiz aktivitesi ile diyetinizi doğal yollardan sağlayabilirsiniz. Hızlı ve sağlıksız kilo verdiren üstelik daha sonradan verdiğiniz kiloları geri almanızı sağlayan şok diyetler yerine sağlıklı besinlerle kalıcı kilolar verebilirsiniz. Diyet ve Beslenme uzmanlarının kilo vermek için önerdikleri maydanoz suyu, bugünlerde karşımıza çıkan en etkili zayıflama kürlerinden birisidir. Maydanoz tüketimi, böbrek sağlığından kalp sağlığına kadar birçok alanda faydalı olduğu gibi diyette kolay kilo vermenin yollarını da bizlere sunuyor. Düzenli tüketildiği zaman hem vücut için gerekli K vitamini alımını sağlar hem de güçlü bir protein dönüştürücüsü olarak karşımıza çıkar. Zayıflama kararı aldıysanız evinizde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle kendinizi forma sokabilirsiniz. Beslenme programınızda tercih edebileceğiniz taze ve doğal gıdalarla yağ yakımını destekleyebilir, kilo verme işinizi son derece kolaylaştırabilirsiniz. Mutfakta hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılan maydanoz ile kilo vermenin yolları...

1

MAYDANOZ SUYU ZAYIFLATIR MI? MAYDANOZ SUYU İLE KİLO VERME
Maydanoz suyu ile zayıflama
Yemeklere hoş bir aroma katmak için çiğ şekilde tüketebileceğiniz maydanozun bilinen en kuvvetli etkisi zayıflatmaya yönelik olmasıdır. Zayıflamayı kolaylaştıran kürler denildiğinde öne çıkan ilk karışım detoks şeklinde tüketilen maydanoz sularıdır. İçerisine ilave edebileceğiniz yağ yakıcı destekli bazı sebze ve besin maddeleri ile kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Kalorisi olmayan maydanoz suyunu düzenli tükettiğiniz takdirde 1 haftada ortalama 2 kilo birden vermeniz mümkündür.
Limon suyu ile beraber karıştırılarak tüketildiğinde etkisini daha hızlı gösteren maydanoz suyu kürünün çoğunlukla 15 günlük program bitimine kadar tüketilmesi öneriliyor. 2 ay boyunca uygulandığı zaman kalıcı olarak 8 kilo vermeyi sağladığı da bilinmektedir.

2

MAYDANOZ SUYUNUN FAYDALARI NELER? MAYDANOZ SUYU NE İŞE YARAR?
Maydanoz suyunun faydaları
- Kilo verdirici en güçlü bitkisel çaylar arasına adını yazdıran yeşil çayın yağ yakıcı özelliği ve Ada çayı, biberiye gibi çayların ödem söktürücü özelliği maydanoz ile bir araya geliyor. Vücutta biriken ödemi uzaklaştırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.
- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olarak hazımsızlık sorununu giderir. Özellikle de sabah aç iken tüketildiğinde mide asidi dengesini sağlıyor.
 - Ciltte detoks etkisi yaparak parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmaya yardımcı oluyor.
- Tokluk hissi vererek fazla kalori alımını engeller.
- Adet dönemini sancılı geçiren kadınlarda ağrıyı azaltıyor ve menopozlu kadınlarda olumsuzluğu düşürüyor.
- Safra taşının atılmasına yardımcı olan maydanoz suyunun böbrek ve kalp hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
- İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için tüketilebilir.
- Kan dolaşımını hızlandırarak saç diplerinin kuvvetlenmesini sağlar.
- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

3

YAĞ YAKICI MAYDANOZ SUYU NASIL YAPILIR?
Maydanoz suyu nasıl yapılır?

PRATİK MAYDANOZ SUYU TARİFİ:
MALZEMELER:
Ortalama 15-16 sap maydanoz
2 yemek kaşığı limon suyu
Yarım bardak klorsuz su

HAZIRLANIŞI:
Yukarıda belirtilen malzemeleri blenderdan yardım alarak ortalama 1 dakika karıştırın. Ortaya çıkaracağınız bu karışımın muhakkak taze şekilde sabahleyin tüketilmesi gerekiyor.
Zayıflatıcı maydanoz suyunu 15 gün kahvaltıdan 30 dakika önce 1 su bardağı kadar için. Daha sonra ortalama bir hafta ara verin. Kürü 4 defa tekrarlayın. Uzun süreli uygulandığında sıkıntı oluşturabileceği için 4 kez tekrar edildikten sonra ara verin. Kür esnasında bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.
Afiyet olsun...

4

GÖBEK ERİTEN MAYDANOZ VE YOĞURT KÜRÜ

MAYDANOZLU YOĞURT KÜRÜ:
MALZEMELER: Maydanoz, dereotu, limon suyu, yoğurt.
Kilo verme konusunda oldukça başarılı besinlerden biri olan maydanozu, göbek eritmede etkili olan yoğurt ile beraber tüketmek isterseniz uygulamanız gerekenler çok basit! Bir yemek kaşığı maydanoz ile aynı miktardaki dereotunu limon suyu ile beraber yoğurda katın. Akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketerek her gün uygulayın.
(Doktorunuza sorun)

5

KAYNATILMIŞ MAYDANOZ SUYU TARİFİ


MAYDANOZ SUYU YAPIMI
MALZEMELER
Yarım demet maydanoz
1,5-2 bardak su

YAPILIŞI
Yarım demet maydanozu saplarıyla beraber güzelce temizleyerek ortalama 1,5 - 2 bardak suyla tencerede 10 dakika haşlayın. Daha sonra süzgeçle maydanozları ayırıp çıkan açık sarı suyu, ılıdıktan sonra, içine taze sıkılmış limon suyu ile tüketin.

6

ZAYIFLAMAK İÇİN MAYDANOZ KAHVALTIDA NASIL TÜKETİLİR? DİYET KAHVALTI İÇİN MAYDANOZLU OMLET TARİFİ

Maydanozlu omlet nasıl yapılır?
Uzun süreli tok tutucu özelliğiyle severek tüketilen omleti maydanozlu yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi...
Malzemeler: 3 adet yumurta, 2 dal maydanoz, beyaz peynir, tereyağı, karabiber, tuz

Yapılışı: Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra karabiber ile tuzu döküp incecik kestiğiniz maydanoz ve peyniri ilave edip karıştırın. Tavada eritilen bir tatlı kaşığı tereyağına ekleyerek pişirin.

7

AKŞAM YEMEKLERİNE GÜZEL BİR ALTERNATİF: MAYDANOZLU MEZE TARİFİ

Maydanozlu yoğurt mezesi tarifi
Malzemeler: 1 su bardağı incecik kıyılmış maydanoz, 2 su bardağı doğal süzme yoğurt, 1 kaşık labne, tuz, karabiber.
Yapılışı: Yukarıda bahsedilen malzemeleri karıştırıp tam tahıllı ekmek üzerine ya da haşlanmış patatesler eşliğinde tüketin.

8

 DİYETİSYENE GİDEMEYENLER İÇİN KİLO VERDİREN BESLENME LİSTESİ

1.GÜN:
Kahvaltı:
İstediğiniz kadar domates, salatalık, biber, maydanoz, roka, nane
2 tane iyi haşlanmış yumurta
5 tam ceviz içi
İstediğiniz kadar pulbiber, kimyon, karabiber

Öğle:
1 kase mercimek çorbası (Yağlı olmasın)
1 büyük kase salatalık, biber, domatesli semizotu salatası
1 kase yoğurt ve 1 çay kaşığı toz zerdeçalı karıştırıp yiyin.
Dilediğiniz kadar maydanoz, roka, nane, dereotu

Ara Öğün:
3 yemek kaşığı lor peyniri
5 tam ceviz

Akşam:
2 ince dilim karpuz
4 yemek kaşığı lor peyniri (Az yağlı ve tuzlu olmalıdır)
5 tam ceviz içi
1 kase bol domatesli, salatalıklı semizotu salatası

9

2. GÜN:
Kahvaltı:
1 bardak yağsız süt
1 tane haşlanmış yumurta
1 dilim beyaz peynir
2 dilim çavdar ekmeği

Ara Öğün:
1 porsiyon meyve

Öğle:
Lahana çorbası
Bir kase salata
Ev yapımı meyveli yoğurt

Ara Öğün:
4 tane diyet bisküvi

Akşam:
80 gram haşlama tavuk
1 kase yoğurt
Bir kase salata
Ara Öğün:
1 porsiyon meyve

3. GÜN:
Sabah:
1 dilim yoğun kepekli ekmek
1 adet çakmak büyüklüğünde beyaz peynir veya diğer peynir çeşitleri
1 domates
1 salatalık
1 sivri biber (isteğe bağlı), maydanoz
Sınırsız çay, kahve

10

Ara öğün:
1 tane kepekli grisini
Öğle:
Seçeneklerden birini tencerenin içine koyun;
 Ispanak/kabak/semizotu/pazı/pırasa, 4-5 tane domates rendeleyin, istediğiniz kadar tuz, 1 çay kaşığı sıvı yağ, 200 gr. light yoğurt yapın ve sebzeyi ilave edin.
Ara öğün:
1 tane kepekli grisini +1 çakmak büyüklüğünde peynir + domates

Akşam:
1-1/2 marulu  güzelce doğradıktan sonra aşağıda bahsedilen malzemelerden birini 1 hafta kadar tüketin. (Salata ile karıştırarak yenecek)
100 gr. ızgara&haşlanmış tavuk
100 gr. diyet ton balığı
3-4 köfte (yağsız kıyma)
100 gr. yağsız ızgara biftek
100 gr. 7-8 adet tavuk şiş
1 kase haşlanmış nohut/ kuru fasulye/barbunya
1 kase mantar
2 çakmak büyüklüğünde peynir 2 saat sonra 1 tane orta boy elma
 
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