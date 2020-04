Taflan nedir? Taflanın faydaları nelerdir? Taflan nasıl tüketilir?

TAFLAN NASIL TÜKETİLİR?

TAFLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Taflanın bir diğer adı karayemiştir

güçlü antioksidan olduğunda kansere çare olarak görülmüştür

Kalsiyum bakımından zengin olan taflan, kemik ve kas gelişimine katkı sağlar. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesi ya da romatizmal hastalıkları önler. Ergenlik ve menopoz döneminde sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir.

Sinirleri yatıştırarak depresyon ya da stres gibi durumların oluşmasını önler. Kronik uykusuzluk çekenler için ideal bir besindir.

Gül ailesine ait olan taflan Karadeniz'de yetişir. Yapraklarından özüne kadar inanılmaz faydalara sahip olan taflanın çekirdek kısmı zehirlidir. İlkbahar aylarında yeşeren ve toplanıp kurutularak kullanılır. Yüzyıllardır doğal ilaç olarak kullanılan taflan antioksidan özelliğine sahiptir. Ayrıca kalsiyum bakımından da zengindir. Peki Taflan nedir? Taflanın faydaları nelerdir? Taflan nasıl tüketilir? İşte cevaplar:Çalı biçimli ağaçlarda orman altlarında kendiliğinden yetişen ve yıl boyu yeşil kalabilen taflan bir diğer adıyla karayemiş, yüzyıllardır halk tarafından şifa amaçlı tüketilir. Gül ailesine ait olan taflanın bilimsel adı Prunus laurocerasus'tur. Ülkemizde farklı yörelerde farklı adlarla isimlendirilir. La üzümü, laz kirazı, laz yemişi ve tanal olarak adlandırılır. Karadeniz yöresinde hemen hemen her yerde olmasına rağmen Ordu'da yetiştiriciliği daha fazladır. Aşırı tüketildiğinde zehirlenmeye neden olur. Ancak taflan kendisi olduğu kadar yaprakları da fayda sağlar. Yapraklarından yapılan çay ilaç olarak tüketilir. Ayrıca gıda sektöründe kokusu kullanılır. İçeriğinde likopen maddesinin yan maddelerini barındırdığından antioksidan dolayısıyla C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendiren taflan, taze ve kuru şeklinde tüketilir. Kek ve pastalara hep renk hem de tat vermek için eklenir.Görünüş olarak kirazın küçük haline benzeyen taflan, meyve olarak tüketmek isteyenler için olgunlaşmış siyah ve mor halleri önerilir. Alternatif tıp araştırmacıları yapraklarından yapılan çayın kandaki insüln direncini dengelediğini ve böylece şeker hastalarına şifa sağladığını belirtir. Ayrıca bu çay şiddetli öksürmeyi anında keser. Boğazı iltihap ve virüslerden arındırır. Ancak çekirdeği ve yaprakları zehirli toksinler barındırdığından kurutularak tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı araştırmacılar taflan yapraklarından yapılan çaya gençlik iksiri der. Bunun nedeni ise yapılan çay antioksidan bakımından zengindir. Karadeniz yöresinde sıklıkla yetiştiğinde yöre halkı oldukça bol çeşitli kullanmıştır. Taflan tazeyken toplanıp turşusu yapılır. Kışın ise bu turşudan kavurma yapılarak tüketilir. Her damak zevkine hitap etmez.Yüksek oranda antioksidan ve C vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan besinlerin başında gelir. Vücudu zararlı toksin ve hücrelerden arındırır. Bu işlem sırasında mide bağırsak ve böbrekleri temizleyen taflan, hastalık oluşma riskini azaltır. İşlevselliğini artırdığından vücut direncini virüs ve bakterilere karşı güçlendirir.Kısırlığın tedavisinde doğal bir ilaçtır. Üreme organlarının işlevselliğini artırarak özellikle kadınlarda oluşan kist gibi hastalıkların geçmesini sağlar. Böylece hormonları da dengler. Lenf ve troid bezlerinin sağlıklı çalışmasın sağlar.İçerdiği lif sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu da diyet yapanlar için ideal bir meyve haline getirir. Günde bir öğünde tüketilmesi tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde ishale neden olur. Ancak yeterli miktarda alındığında karın şişkinliği, kabızlık yani sindirim hastalıklarını önler.Yapılan araştırmalarda şeker hastalarına fayda sağlığı tespit edilmiştir. Ancak uzmanlar bununla beraber hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmelerini aksi halde ters bir duruma neden olabileceğinin de altını çiziyor.