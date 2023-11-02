Esnaf Teşkilatından Güneş Bebek İçin Yardım Seferberliği



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,SMA TİP-1 hastası 14 Aylık Güneş Bebek için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Güneş Bebek'in tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yardım toplamaya yönelik bir çağrıda bulunuldu. Kampanyanın başlamasıyla birlikte, birçok kişi ve kuruluş, Güneş Bebek'in sağlığına katkıda bulunmak için destek verdi.

Depremzedelerin İyilik Hareketi Güneş Bebek İçin Devam Ediyor

25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konulan 14 aylık Güneş Bebek, Isparta'da yaşayan depremzede Gülben ve İbrahim Aydın çiftinin kızıdır. Tedavi sürecinin hızlandırılması gereken Güneş Bebek için yardım kampanyaları başlatıldı. Şu ana kadar toplanan bağışların yüzde 58'lik bir kısmı hedefe ulaşıldı, ancak kampanya süresi azalmaktadır. Bu nedenle, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkarları yardım seferberliğine katılmaya çağırdı.

Tural'dan Güneş Bebek İçin Canlı Yayın Çağrısı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, @sma_gunesimiz Instagram hesabından canlı yayına katılarak Güneş Bebek için yardım çağrısında bulundu. Tural, şunları söyledi: "Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan Güneş Bebek'in kampanyasını yürüten birçok yakınını ve evini depremde kaybettiğini belirten Başkan Tural, 'Yardım kumbaralarının da enkaz altında kalması nedeniyle yardım kampanyası yavaşladı. Depremden sonra Aydın ailesine ilimiz kucak açtı ve Güneş Bebek Isparta'nın evladı oldu. İlimizde gönüllüler aracılığıyla kampanyalar yürütülmeye devam ediliyor. Tedavi süresi azalan minik Güneş’in bir an önce ilacına kavuşması gerekiyor."

Hisarcıklıoğlu ve Diğer Destekçiler Kampanyaya Katıldı

Canlı yayına katılan birçok isim, Güneş Bebek için yardım sözü verdi. TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Veysel Topçu aracılığıyla canlı yayına bağlanarak Güneş Bebek için destek verdi. Ayrıca, bölge esnaf ve sanatkarları, meslek kuruluşlarının başkanları ve Afyon il ve ilçelerinin ticaret odası ve borsa başkanları da kampanyaya destek olacaklarını açıkladılar.

Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Güneş Bebek için yardım yapmak isteyenler, Ziraat Bankası'ndaki hesap bilgilerini kullanarak nakdi yardımda bulunabilirler. Ayrıca, "GÜNEŞ" yazıp 8148 numarasına mesaj göndererek 1 mesaj karşılığında 20 TL katkı sağlayabilirler.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Güneş Bebek için yapılan yardımlara teşekkür ederek, "Güneşimiz solmasın" dedi.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi: Gülben Aydın

IBAN: TR66 0001 0090 1039 3913 3050 01