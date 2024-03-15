Atakan Yazgan, Şehir Hastanesi ve Eczaneleri Ziyaret Etti

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Isparta Belediye Başkan adayı Atakan Yazgan, CHP il ve ilçe teşkilatı ile birlikte Şehir Hastanesi ve eczaneleri ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Yazgan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

Yazgan, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarının önemini vurgulayarak, onların ne kadar değerli olduğundan bahsetti ve emekleri için teşekkür etti. Ayrıca, sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ve CHP'nin sağlık politikalarına olan taahhütlerini dile getirdi.

Şehir Hastanesi ve eczanelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Isparta'da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmeyi hedefleyen Yazgan, sağlık çalışanlarıyla birlikte çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.