Bezirgan Andık Deresi Mesirelik Alanı Belediyeye Emanet

Isparta Belediyesi, şehir sakinlerine huzurlu bir dinlenme alanı sunmak amacıyla Bezirgan Andık Deresi Mesirelik Alanı'nın işletmesini devraldı. Geçmişte Isparta’nın gözde dinlenme noktalarından biri olan bu alan, belediyenin özenli çalışmalarıyla yeniden hayat bulacak. Doğal güzellikleri ve serin su kaynaklarıyla bilinen Bezirgan Andık Deresi, yeniden Ispartalıların buluşma noktası olacak. Belediye yetkilileri, alanın çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini belirterek, vatandaşların bu eşsiz doğa harikasının keyfini güvenle çıkarmalarını hedeflediklerini ifade etti. Yenilenen mesirelik alan, hem aileler hem de doğa tutkunları için cazip bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.