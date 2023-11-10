Başkan Çelik’ten 10 Kasım mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ITSO Başkanı Metin Çelik, “Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85’inci yıldönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz.” dedi.

“10 Kasım Türk milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek, ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür.” diyen Başkan Çelik mesajını şöyle sürdürdü; “Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla elde ettiği zaferler ile milletinin refah ve mutluluğu için çalışan Atatürk, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, insanlık tarihine damga vurmuş müstesna bir şahsiyettir.

Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum.”