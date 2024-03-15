O Markette Dev Ramazan İndirimi: "Fiyatları Gören Kapısında Kuyruk Oluştu"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde indirim furyası başladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, rakiplerini kıskandıracak indirimlerle dolu bir döneme giriş yapıyor. Sabit fiyat kampanyasıyla tüketicilerin yüzünü güldüren Tarım Kredi, et, süt, peynir, bakliyat gibi birçok temel gıda ürününde Ramazan indirimleri sunuyor. İşte, dolapları Ramazan'a özel fiyatlarla doldurmak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünleri...

O Tarihe Kadar Geçerli:

Ramazan alışverişlerini Tarım Kredi'ye yönlendirmek isteyenler için 5 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimler duyuruldu. Et, süt, peynir ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar sunan Tarım Kredi, indirim listesini paylaştı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Ramazan indirimlerinde yer alan bazı ürünler:

Tarım Kredi İndirim Ürünleri:

TK Garnitür Konserve: 21,95 TL

Makarna Çeşitleri: 10,50 TL

Anadolu Kuru Fasulye: 54,90 TL

Organik Yumurta: 59,90 TL

Siyah Zeytin: 149,00 TL

Tahin: 72,50 TL

Süzme Çiçek Bal: 135,00 TL

Tereyağı: 259,00 TL

Anadolu Pilavlık Bulgur: 19,50 TL

Yoğurt: 65,00 TL

TMO Kırmızı Mercimek: 24,00 TL

Anadolu Osmancık Pirinci: 40,50 TL

Anadolu Mercimek: 29,00 TL

Anadolu Nohut: 46,00 TL

Anadolu Baldo Pirinç: 129,90 TL

TK Biber Salçası: 79,90 TL

Kaşar Peynir: 99,00 TL

Ramazan indirimleriyle dolu bu fırsatları kaçırmamak için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne akın eden tüketiciler, fiyatları görünce kapısında kuyruk oluşturdu. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sunmayı hedefliyor.