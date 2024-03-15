Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: "Artık Bununu Yapanın Arabasına El Konulacak" Yürürlüğe Girdi

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir karar, Polonya'da bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bundan sonra, alkollü araç kullanan sürücülerin araçlarına el konulma kararı alındı.

Polonya'da 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulması kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, trafik kontrollerinde bu yönde sıkı bir uygulama başlayacak.

1 Promil Yetiyor

Herhangi bir trafik kazasına karışan ve yapılan kontroller sonucunda kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücülerin yanı sıra, kaza sonrası olay yerini terk eden veya yaya olarak kaçan sürücülerin araçlarına da el konulacak. Ayrıca, alkollü olarak yakalanan sürücünün aracının kendisine ait olmadığı tespit edilirse, sürücüye aracın değeri kadar para cezası uygulanacak.

Alkollü kullanılan aracın kaza sonucunda kullanılamaz hale gelmesi durumunda ise sürücüye, aracın mevcut değeri kadar para cezası kesilecek.

Mevcut Yasada Değişiklik

Polonya'da daha önce 0,2 ile 0,5 promil arasında alkollü olduğu belirlenen sürücülere ehliyetine el konulurken, 2.500 zloti (yaklaşık 20 bin TL) para cezası uygulanıyordu. Ancak artık bu sınırlar genişletilerek daha sıkı önlemler alınmış oldu.

Mevcut yasada alkollü araç kullanan sürücülere çeşitli para cezaları uygulanırken, Polonya'da her gün ortalama 255 kişinin alkollü olarak trafiğe çıktığı belirtiliyor.

Türkiye'de Cezalar Nasıl?

Türkiye'de ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre ikinci kez alkollü olarak trafiğe çıkan sürücülere 8.075 TL para cezası uygulanıyor. Bunun yanı sıra araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl boyunca el konuluyor.