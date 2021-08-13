Bakan Pakdemirli ve Dönmez'den ortak açıklama! Resmen yasaklandı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez meydana gelen büyük yangınların söndürülmesinin ardından son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

AV YASAĞI

SEL BÖLGELERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise şu açıklamalarda bulundu;

SEL BÖLGESİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, '"Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım.' dedi. Pakdemirli ayrıca, ''Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.'' şeklinde konuştu.Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Gece geç saatlerde Burdur’da toplantı yaptık ve geri döndüm.Zincir halinde çıkmış yangınlardan Köyceğiz de kontrol altına aldık. Yangınlarla ilgili Türkiye’nin gündemini ortadan kaldırıyoruz.Katkısı olan tüm kuruluşlar ve milletçe bu yangınların üstesinden gelebildi. Hayatın normal akışına geçebilmiş olmamız gerekiyor.Akdeniz kuşağında olmamız sebebiyle tekrar yangınlar çıkacaktır. Yapılacak ağaçlandırma için iş makineleri bölgeye sev ediliyor. Bugün yangının bitişi yeşil vatan dönüşün başladığı gün olarak ilan edebiliriz.Yangından zarar gören vatandaşlarımızın çeşitli hasarlarının hibe olarak karşılanacağını belirttik.Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla’da yangın nedeniyle zarar gören bölgeleri ava kapattıkOrmanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.Yangın tehlikesi geçer geçmez elektrik vermeye başladık. Bir alt yapı sorunu yok.Sel bölgesinde 4 ilimizde 19 ilçede 395 köyümüzde elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bir kısmı güvenlik nedeniyle kesildi. 7 bin 609 abone durumdan etkilendi, ekiplerin çalışmaları hızla sürüyor. Bazı bölgeler mobil jenaratör gönderildi.