"Facebook ve MSN'in Sevilen Özelliği Instagram'a Geliyor: Bir Neslin Vazgeçilmeziydi"

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, milyonlarca kullanıcının beklentisini karşılayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yılların efsane özelliği MSN Messenger'dan hatırlanan ve bir neslin vazgeçilmezi olan "Dürtme" (Nudge) özelliği, Instagram'a entegre edilecek.

Instagram'ın milyonlarca kullanıcıya daha konforlu ve kapsamlı bir deneyim sunmak amacıyla sürekli olarak kendini geliştirdiğini belirtelim. Bu kez, 2005 yılında Microsoft tarafından teknoloji dünyasına kazandırılan Messenger'ın efsane özelliği olan Dürtme, Instagram'a gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.

Instagram'a gelecek olan Dürtme özelliği, kullanıcıların doğrudan mesajlaşma bölümünde yer alacak. Eğer mesajlaştığınız kişi çevrimiçi ise, karşı tarafa "Hasan şu anda aktif. Dürt." gibi bir bildirim gönderilecek. Böylece, kullanıcılar daha hızlı ve etkili iletişim kurabilecekler.

Bu özelliğin, MSN Messenger'da olduğu gibi Facebook platformunda da ilgi gördüğünü ve Meta CEO'su Zuckerberg'in geçmişte bu özelliği keşfettiğini belirtelim. Facebook'un 15 yıl önce kaldırdığı "Dürtme" (Poke) özelliğinin Instagram'a da entegre edilmesiyle ilgili beklentiler de şu anda gündemde.