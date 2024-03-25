Elektronik Sigara Yasaklarına Belgika'dan Örnek Adım: Kararname Hazırlandı

Elektronik sigara konusunda önemli bir adım atılıyor. Belçika, Avrupa Birliği'nde bir ilke imza atarak tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklıyor.

Yakında yürürlüğe girecek olan yeni kararname ile birlikte, tek kullanımlık vapes'lerin satışı 1 Ocak 2025'ten itibaren yasaklanacak.

Tek kullanımlık elektronik sigaraların özellikle çocuklar arasında popüler hale gelmesi üzerine Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke (Vooruit), bu durumu eleştirdi. Vandenbroucke, vapes'lerin gençler arasında popüler olmasıyla birlikte sigaraya bağımlılığın yeni nesiller arasında artabileceğine dikkat çekti.

Yapılacak olan düzenleme, reşit olmayanlara satışı zaten yasak olan vapes'leri de kapsayacak şekilde hazırlandı. Gece dükkanları ve çevrimiçi platformlarda satılan çeşitli aromalı tek kullanımlık vapes'lerin satışının yasaklanmasıyla, sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan alternatiflerin kontrol altına alınması amaçlanıyor.