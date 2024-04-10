**Ödediğinizin Yüzde 50'si Geri Veriliyor! 81 İle Genelge Gönderildi**



Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödediğiniz paranın yüzde 50'si, konut alımı, evlilik veya doğal afet gibi durumlarda geri alınabilecek. Sisteme olan katılımı artırmak ve sistemin kalma süresini uzatmak amacıyla güncellenen BES sisteminin ayrıntıları 81 ile bir genelge ile duyuruldu.



1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni BES sisteminde bazı detaylar netleşti. Yeni sistemde, belirli durumlarda BES katılımcıları birikimlerinin yarısını çekebilecek ve yine sistemde kalmaya devam edebilecekler.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kısmen ödeme uygulamasının başvuru koşullarını belirledi ve bunları 81 ile bir genelge ile duyurdu. Yeni BES sisteminin ayrıntıları şu şekilde:



- Yeni BES sisteminde, katılımcılar sistemden çıkmadan ve hak kaybı yaşamadan, evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi durumlarda hesaplarındaki biriken tutarın yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler.



- Bu ödemelerden faydalanmak isteyenlerin, sözleşme yaptıkları emeklilik şirketine SEDDK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde başvuru yapmaları gerekecek. Emeklilik şirketleri, başvuruları Emeklilik Gözetim Merkezi'nin altyapısı ile kontrol edecek ve talepleri işleme alacak.



- Kısmi ödeme talebinde bulunacak BES katılımcılarının daha önce bu şekilde bir ödeme almamış olmaları gerekecek. Ayrıca, kişinin birden fazla BES sözleşmesi olması durumunda bile yalnızca bir kez başvuru hakkı bulunacak.



- Doğal afet durumu dışında daha önce kısmi ödeme almış olanların, önceki ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl sistemde olmaları gerekecek. İlk defa kısmi ödeme talep edecek katılımcılarda ise en az 5 yıl boyunca sistemde bulunma koşulu aranacak.



- Katılımcılar, evlilik veya konut alımı gibi durumları gösteren belgelerle birlikte başvuru yapabilecekler. Ancak, başvuru yapanların gerekli belgeleri 2 ay içinde sunmaları gerekecek.