Ev sahipleri için kritik dönem 'Son 3 gün'

"Ev Sahipleri İçin Kritik Dönem: Kira Geliri Bildirim Süresi Doluyor"



Yeni Dönem 1 Mart 2024’te Başlıyor: Kirada olan ev sahipleri için yeni bir dönem 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Kiracı haklarını korumak amacıyla yapılan yasal düzenlemelere uymayan ev sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak. 21 Bin Liranın Üzerinde Kira Geliri Elde Edenlerin Beyan Zorunluluğu: 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden ev sahiplerinin bu geliri beyan etmeleri gerekiyor. Ancak, elde edilen gelir istisna kapsamında ise, beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor. Beyan Edilmeyen veya Eksik Beyan Edilen Gelirlerde İstisna Kaybı: Konutlardan sağlanan kira gelirleri zamanında beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için öngörülen istisnadan yararlanılamayacak. Beyanname Verme Süresi ve İstisna Miktarı: Geçen sene elde edilen kira gelirlerinin beyan dönemi 1 Mart tarihinde başlıyor. 2023 yılı için belirlenen istisna miktarı 21 bin lira olarak açıklandı. Kimler İstisnadan Yararlanamaz?:

Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını beyan etmek zorunda olanlar.

21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenlerden beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği gelirleri 2023 yılı için belirlenen ücretlerde geçerli olan 550 bin liralık tutarı aşanlar.

Ortak Konut ve Mirasçılara Dikkat: Ortak konutlardan elde edilen kira gelirleri vergilendirilirken, her bir ortak için ayrı ayrı belirlenen istisna tutarı dikkate alınacaktır. Miras yoluyla elde edilen bir konutta eğer miras paylaşılmamışsa, her bir mirasçı bu istisnadan ayrı ayrı faydalanabilir. Dilekçe İle Bildirim İmkânı: Gelir elde edilmemesi veya belirlenen istisna tutarının altında gelir elde edilmesi durumunda, vergi dairesine beyanname verilmeme gerekçesini içeren bir dilekçe ile bildirilebilir. Ceza Uygulaması: Kira gelirinin bildirilmemesi veya yetersiz bildirilmesi durumunda vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat uygulanacak.

Ev sahiplerinin bu süreçte gerekli beyanları yapmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri önemlidir. Beyanname süresi içinde beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunan ev sahipleri cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.