"Bakan Yumaklı'dan Milyonlarca Çiftçiye Müjdeli Haber: Destekler Artırıldı"



Yeni Hayvancılık Yol Haritası Açıklandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 Hayvancılık yol haritasını açıkladı. Çiftçilerin beklentilerini karşılayacak müjdeli haberler verildi. Üretim Modelinde Yenilik: Yeni sistemde, üretimin maliyet, kapasite ve pazarlama imkanları doğrultusunda planlanmasını amaçlayan bir üretim modeli oluşturuldu. Bakan Yumaklı, etkin destekleme ile hayvancılık işletmelerini ekonomik açıdan güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kuzu ve Oğlak İçin Ayrı Destek: Yeni modelde buzağıların yanı sıra aşıları ve kayıtları yapılan her kuzu ve oğlak için destek verileceği açıklandı. Mevcut desteklerdeki işletme büyüklüğü sınırlamaları yeni sistemde kaldırıldı. Üretim Miktarına Göre Destek: Bakan Yumaklı, üreten herkese ürettikleri kadar destek vereceklerini belirterek, aile işletmelerine ilk defa ilave destek verileceğini açıkladı. Aile işletmeleri temel destekle aynı oranda ilave bir destek alacak. Kadın ve Genç Çiftçilere İlave Destek: Kadın ve genç üreticilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirten Bakan Yumaklı, genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ilave destek verileceğini bildirdi. Desteklerin Artarak Devamı: Suni tohumlama, yerli sperma, soy kütüğü gibi verimlilik odaklı desteklerin artarak devam edeceği vurgulandı. Arı İşletmelerine Yatırım: Arı işletme sayısını artırmayı hedefleyen Bakan Yumaklı, bin 136 olan işletme sayısını 2 bin'e çıkartacaklarını ve 100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Aşı Uygulamasının Yaygınlaşması: Hayvancılık sektöründe büyükbaş ve küçükbaş aşı uygulamalarının yaygınlaşacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı'nın açıkladığı bu desteklerle, milyonlarca çiftçinin sektörde daha güçlü bir şekilde yer alması hedefleniyor. Ayrıntılı bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.