Araç sahipleri dikkat 'Buna başvuranın hesabına anında para yatırılıyor'

"Trafik Kazalarında Değer Kaybı Tazminatı: Nasıl Alınır ve Nelere Dikkat Edilmeli?"



Trafik kazaları sonrasında araç sahipleri, kusursuz olan tarafın aracındaki değer kaybını tazmin etme hakkına sahiptir. Bu tazminatı almak için birkaç önemli adımı takip etmek gerekir:

Trafik Sigortası ve TRAMER Sistemi:

Kaza sonrasında araçlar TRAMER sistemine kaydedilir ve kusur oranları belirlenir.

Kusursuz olan taraf, aracını onarıldıktan sonra karşı tarafın sigorta şirketine başvurarak değer kaybının tazmin edilmesini talep edebilir.

Değer Kaybı Hesaplama:

Değer kaybı hesaplaması, sigorta şirketi tarafından atanmış eksperler tarafından yapılır.

Hesaplamada aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanım düzeyi ve hasar nedeniyle değiştirilen parçanın değeri gibi faktörler dikkate alınır.

Belgeleri Saklamak:

Kaza anında oluşturulan belgelerin saklanması önemlidir. Hasar ekspertiz raporu, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgileri gibi belgeler gereklidir.

Başvuru:

Sigorta şirketine başvuru yapılırken, belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması önemlidir. İnternet üzerinden başvuru imkanı da bulunabilir.

Aracılara Güvenmemek:

Değer kaybı tazminatı için aracılara, komisyonculara veya avukatlara para ödemek zorunda değilsinizdir. İşlemleri kendiniz yürütebilirsiniz.

Tazminatı Düşük Bulursanız İtiraz:

Eğer alınan tazminat miktarını düşük bulursanız, itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği formül uygulanacağı için, dava gibi süreçler olumlu sonuçlanmayabilir.

Başvuru Süresi:

Değer kaybı tazminatı için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigorta şirketine başvurmak gerekmektedir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, trafik kazası sonrasında haklarınızı bilmek ve bu hakları doğru bir şekilde kullanmaktır. Değer kaybı tazminatı, araç sahiplerine kaza sonrasında yaşadıkları maddi kayıpları telafi etme imkanı sunmaktadır.