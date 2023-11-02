22 Ülkeden 347 Sanatçı ve Akademisyenin Eserleri Cumhuriyet'in 100. Yılı Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergisinde



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin koordinasyonunda gerçekleşen Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu özel sergiye 22 ülkeden 347 sanatçı ve akademisyen eserlerini hazırlayarak katkıda bulundu.

Serginin detayları şu şekilde:

Sergi Açıklaması: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM), Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi," Türkiye'nin 100. Cumhuriyet yılını sanatsal bir bakış açısıyla kutluyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM), Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi," Türkiye'nin 100. Cumhuriyet yılını sanatsal bir bakış açısıyla kutluyor. 347 Katılımcı: Sergiye Türkiye'den 306 ve yurt dışından 22 ülkeden toplam 347 sanatçı ve akademisyen, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri için özel eserler üreterek katkıda bulundu.

Sergiye Türkiye'den 306 ve yurt dışından 22 ülkeden toplam 347 sanatçı ve akademisyen, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri için özel eserler üreterek katkıda bulundu. Çevrimiçi Erişim: Sergide yer alan eserler, SDÜ, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversiteleri'nin resmi web siteleri üzerinden 30 Kasım 2023 tarihine kadar çevrimiçi olarak sergilenecek. Ayrıca, eserlere ait PDF dosyaları da dijital olarak indirilebilecek.

Sergi Web Adresleri: