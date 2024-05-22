Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: 31 Mayıs Son Gün

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaşı dışında, Haziran ayında ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyeleri de gündeme gelmeye başladı. Ancak ikramiyelere ilişkin kritik detaylar merak ediliyor. Ünlü gazeteci Faruk Erdem, YouTube hesabından ikramiyelerin ödeneceği tarihi açıkladı.

2018 yılında bin TL olan ikramiyeler, sırasıyla 2 bin TL ve son olarak 3 bin TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle ikramiyeler 2 bin TL’den 5 bin TL’ye tek seferlik çıkartılmıştı.

Emekliler ise 2024 yılında yılda iki defa verilecek olan ikramiyelerin 5 bin TL’de devam etmesini beklerken, 2 bin TL olan ikramiyeye yüzde 50 zamla karşılaştı. Böylece ikramiyeler 3 bin TL’ye çıkarıldı. Bu durum karşısında emekliler, ikramiyelerin enflasyon karşısında değer kaybettiğini belirtiyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 70’e dayandığı ortamda yüzde 50 ikramiye zammının yetersiz kaldığı ise hayat pahalılığı ile ortaya çıkıyor. Ancak ikramiyelere ilişkin tarih ve ayrıntılar ise şimdiden belli olmaya başladı.

Ünlü gazeteci Faruk Erdem, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Erdem, emekliler için ikramiye ödemesinin 10 ile 14 Haziran haftasında yapılabileceğini belirtti.

Erdem, yeni emekli olanların ikramiye alabilmesi için 1 Haziran ve öncesinde aylığı hak etmiş olmasının gerektiğinin altını çizdi. Erdem, “Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için 31 Mayıs gece 24'e kadar emeklilik başvurunuzu e-Devletten SGK'dan nereden istiyorsanız mutlaka yapmanız gerekiyor” dedi.