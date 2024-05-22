isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu

Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: 31 Mayıs Son Gün
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaşı dışında, Haziran ayında ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyeleri de gündeme gelmeye başladı. Ancak ikramiyelere ilişkin kritik detaylar merak ediliyor. Ünlü gazeteci Faruk Erdem, YouTube hesabından ikramiyelerin ödeneceği tarihi açıkladı.
2018 yılında bin TL olan ikramiyeler, sırasıyla 2 bin TL ve son olarak 3 bin TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle ikramiyeler 2 bin TL’den 5 bin TL’ye tek seferlik çıkartılmıştı.
Emekliler ise 2024 yılında yılda iki defa verilecek olan ikramiyelerin 5 bin TL’de devam etmesini beklerken, 2 bin TL olan ikramiyeye yüzde 50 zamla karşılaştı. Böylece ikramiyeler 3 bin TL’ye çıkarıldı. Bu durum karşısında emekliler, ikramiyelerin enflasyon karşısında değer kaybettiğini belirtiyor.
Yıllık enflasyonun yüzde 70’e dayandığı ortamda yüzde 50 ikramiye zammının yetersiz kaldığı ise hayat pahalılığı ile ortaya çıkıyor. Ancak ikramiyelere ilişkin tarih ve ayrıntılar ise şimdiden belli olmaya başladı.
Ünlü gazeteci Faruk Erdem, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Erdem, emekliler için ikramiye ödemesinin 10 ile 14 Haziran haftasında yapılabileceğini belirtti.
Erdem, yeni emekli olanların ikramiye alabilmesi için 1 Haziran ve öncesinde aylığı hak etmiş olmasının gerektiğinin altını çizdi. Erdem, “Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için 31 Mayıs gece 24'e kadar emeklilik başvurunuzu e-Devletten SGK'dan nereden istiyorsanız mutlaka yapmanız gerekiyor” dedi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu
Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Isparta'da Blue Point Cinsi Kedi Kayboldu!
Salatalığı Böyle Yiyince O Sorunun Kökünü Kurutuyor! Çoğu Kişi Bilmiyor
Mehmet Şimşek Gerçeği İtiraf Etti: ‘Elinde Dolar Olanlar Dikkat’
Tüm Türkiye’de Geçerli Olacak
Bankaların 100 Bin TL Mevduat İçin 32 Günlük Faiz Getirileri
Sahipsiz Köpekler Uyutulacak! Tasarı Meclis'e Geldi, Hayvanseverler Ayakta
Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı
Dev Bankadan Müşterilerine 50 Bin TL Ödeme Fırsatı! Yalnızca 2 Şart Gerekli...
THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor
Isparta Tüm İş Güvenliği Eldivenleri Via'da....
Traffic Lounge - Isparta'nın Modern Yaşam Merkezi
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Milyonların Gözü Kabine Toplantısında: İşte Masadaki Kritik Başlıklar
Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 Gün
SGK Duyurdu: Erken Emeklilik Şansı!
AUDİ A8 ARAÇ İADE EDİLDİ
Milyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına Çevrildi
Öğretmen Ataması İçin Başvuru Tarihleri Belli Oldu
81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı
Mevduat Faizlerinde Yaşanan Değişimler ve Beklentiler
Emekliler için Maaş Ödeme Takvimi Güncellendi
SGK'nın Yeni Düzenlemesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere Çifte Bayram Sürprizi!Emeklilere Çifte Bayram Sürprizi!16 Mayıs 2024
Emeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler DahilEmeklilere 31 Bin TL Müjdesi: Promosyon ve Ekstra Ödemeler Dahil17 Mayıs 2024
Emekliler için Maaş Ödeme Takvimi GüncellendiEmekliler için Maaş Ödeme Takvimi Güncellendi17 Mayıs 2024
Çevik Gıda Şarküteri: Isparta'nın Yerel Lezzetlerini Sofranıza Taşıyor!Çevik Gıda Şarküteri: Isparta'nın Yerel Lezzetlerini Sofranıza Taşıyor!16 Mayıs 2024
Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu OlacakAraç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak20 Mayıs 2024
Yurt dışından telefon getirenler için yeni düzenlemeler:Yurt dışından telefon getirenler için yeni düzenlemeler:16 Mayıs 2024
Başvurana 50 Bin TL Nakit Ödeme! Tüm Şartlar Belli OlduBaşvurana 50 Bin TL Nakit Ödeme! Tüm Şartlar Belli Oldu16 Mayıs 2024
SGK’dan Emeklilere 15.000 TL Destek: Bu Şartlara Dikkat!SGK’dan Emeklilere 15.000 TL Destek: Bu Şartlara Dikkat!16 Mayıs 2024
Tüm Türkiye’de Geçerli OlacakTüm Türkiye’de Geçerli Olacak22 Mayıs 2024
Vali Baruş, Gençlik Haftası Dolayısıyla Gençlik Liderini AğırladıVali Baruş, Gençlik Haftası Dolayısıyla Gençlik Liderini Ağırladı15 Mayıs 2024
Sürücüler İçin Müjdeli HaberSürücüler İçin Müjdeli Haber17 Mayıs 2024
Roman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin SertsoyRoman Reigns’e Benzeyen Genç Türk: Emin Sertsoy21 Mayıs 2024
81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı17 Mayıs 2024
Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış GeliyorElektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor20 Mayıs 2024
Nüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz İşlem BaşladıNüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz İşlem Başladı16 Mayıs 2024
Yeni Finansal HizmetYeni Finansal Hizmet16 Mayıs 2024
Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir EtkinlikIsparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir Etkinlik19 Mayıs 2024
Milyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına ÇevrildiMilyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına Çevrildi17 Mayıs 2024
Kurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli OlduKurban Bayramı İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu22 Mayıs 2024
Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 GünEmeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 Gün20 Mayıs 2024