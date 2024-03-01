Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları Güncellendi

1 Mart 2024

Ocak ayında yapılan emekli maaşı zammının ardından bankalar, emekli promosyonları konusunda güncellemeler yapmaya başladı. İşte bazı bankaların sunduğu en son emekli promosyon miktarları:

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara: 4.500 TL

3.500-7.500 TL arası emekli maaşı alanlara: 5.250 TL

7.500-10.000 TL arası emekli maaşı alanlara: 6.750 TL

10.000 TL ve üstü emekli maaşı alanlara: 7.500 TL

AKBANK

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara: 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 12.500 TL

DENİZBANK

Emekli aylığını 3 yıl süreyle DenizBank'tan alanlara: 5.000 TL'ye varan nakit promosyon

ING

ING müşterisi olacak emekliye: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan emekli maaşı alanlara: 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklilerine: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı alanlara: 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi

YAPI KREDİ BANKASI

Yıllık taahhüt veren emeklilere: 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank müşterisi olacak emekliye: En düşük 8.000 TL promosyon ödemesi

Her banka, müşteri kazandırdığı emekliye farklı oranlarda promosyon sağlamaktadır. Emeklilere sunulan bu promosyonlar genellikle 3 yıl boyunca maaşlarını ilgili bankadan alma şartına bağlıdır. Emekliler, kendilerine en uygun promosyon avantajını değerlendirerek tercihlerini yapabilirler.