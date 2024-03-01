Doğal Gaz Faturasına Zam ve Ek Ödeme Uyarısı

29 Şubat 2024

BOTAŞ, Mart ayında doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Ancak, Mayıs itibariyle doğal gaz faturalarına uygulanan indirimin sona ereceği ve ücretsiz doğal gaz uygulamasının biteceği belirtildi. Vatandaşlar, hem gelecek olası bir doğal gaz zammı hem de indirimin sona ermesi nedeniyle faturaya yansıyacak çifte ek ödeme nedeniyle endişeli.

Zonguldak gaz sahasından beklenen üretim miktarının düşük olması, ücretsiz doğal gaz uygulamasının uzatılma beklentilerini boşa çıkardı. 1 Mayıs itibarıyla sona erecek olan ücretsiz doğal gaz uygulamasının sona ermesi, tüm evler için faturalarda yaklaşık 150 TL'lik bir artışa neden olacak. Bu artış, zam değil, indirimin ortadan kalkması nedeniyle olacak.

BOTAŞ'ın Mart ayı için herhangi bir fiyat artışı yapmamış olması, vatandaşları bir nebze rahatlatsa da, gelecek aylarda doğal gaz fiyatlarındaki belirsizlik endişeleri artırıyor. Doğal gaz zammı ve indirimin sona ermesiyle ilgili gelecek gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.