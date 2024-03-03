Emeklilere 3 Bin Lira İkramiye TBMM'de Kabul Edildi



TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi, içerisinde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere verilen ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

Detaylar şu şekildedir:

Düzenleme komisyon aşamasında eklenen bir madde ile Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere verilen ikramiye, 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Emeklilere sağlanan bayram ikramiyesindeki artış, yasal düzenleme ile gerçekleşti.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda alacakları ikramiye ile ek bir maddi destek elde edecekler.

Ayrıca, 8. Yargı Paketi kapsamında bazı diğer düzenlemeler de yer almakta olup, bu değişiklikler Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Meclis Genel Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara verdiği belirtilmiştir.