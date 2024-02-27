Emeklilere Maaş Artışı İçin Yeni Fırsatlar Sunuluyor

Emekli maaşlarını artırmak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir fırsat ortaya çıktı. 2023 yılının yıllık ve 6 aylık enflasyon oranlarının 3 Ocak 2024'te netleşmesiyle birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de geçerli oldu. Böylece, aradaki fark eşitlenerek emekliler aynı oranda zam alacaklar ve taban emekli maaşı miktarı 10 bin TL olarak belirlendi.

Emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmek isteyenler için maaş miktarının yaşam standartlarını karşılaması büyük önem taşıyor. Bu nedenle doğru finansal planlama ve yatırımlarla emekli maaşları artırılabiliyor.

Emekli maaşlarını artırmak için kullanılabilecek bazı yöntemler şunlar:

Prime Esas Kazancın Yüksek Olması: Çalışma hayatı süresince prime esas kazancın yüksek olması emekli maaşlarını olumlu etkileyebilir. Brüt Maaşın Asgari Ücretin Üzerinde Tutmak: Brüt maaşın asgari ücretin üzerinde olması da emekli maaşlarını artırabilir. İsteğe Bağlı Sigorta Ödemeleri: İsteğe bağlı sigorta ödemeleriyle primlerin yüksekten ödenmesi, emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Emeklilik planlaması, mümkünse erken bir dönemde yapılmalıdır. Son 3,5 yılda SSK şartıyla emekli olmak gibi hususlar da emekli maaşlarını yüksek tutan etkenler arasında yer almaktadır. Emekliler, bu fırsatları doğru bir şekilde değerlendirerek maaşlarını artırabilirler.