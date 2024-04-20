"Anayasa Mahkemesi Emsal Kararını Açıkladı: O Kişilerden Yüklü Miktarda Vergi Alınacak"

Anayasa Mahkemesi, deprem sebebiyle kurumlar vergisine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebinin kabul edilmediğini açıkladı. Bu kararla birlikte, çeşitli istisnalardan yararlanan mükelleflere yüzde 5'e kadar ek vergi uygulanacak.

Ekonomi yazarı Abdullah Tolu'nun aktardığı bilgilere göre, 2022 hesap döneminde yönelik kurumlar vergisi matrahı beyan eden 1 milyon 69 bin mükelleften 75 bin tanesi için ek vergi hesaplandı. Ancak bu 75 bin mükelleften 45 bini kurumlar vergisi beyannamelerini ihtirazi kayıtla verdi.

Bu kapsamda toplamda 200 milyar lira ek vergi tahakkuk etti ve bugüne kadar bunun 73 milyar 988 milyon lirası tahsil edildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararında, 1999 depremi ardından getirilen ek vergiye yönelik iptal başvurularının reddedildiği eski kararların gerekçe olarak gösterildiği belirtildi. Mahkeme, ekonomik kayıpların telafisi için ölçülü ek vergilerin öngörülmesinin vergilendirme ilkelerine aykırı olmadığına hükmetti.