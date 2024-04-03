Kanser Haftasında Önemli Açıklamalar: Kanser Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Onkoloji Birimi, Kanser Haftası dolayısıyla kanserle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Çetin, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Çetin, kanserin, hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluştuğunu ve çevresel faktörlerin yanı sıra genetik etmenlerin de rol oynadığını açıkladı. Özellikle sigara gibi çevresel etmenlerin kanser riskini artırdığını vurgulayan Çetin, bu tarz risk faktörlerinin değiştirilebileceğini ifade etti.

Hastanenin, tanı ve tedavi alanında son teknoloji donanımlara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, dünya genelinde uygulanan tedavi yöntemlerinin deneyimli uzmanlar tarafından hastanede başarıyla uygulandığını dile getirdi.

Çetin, kanserin erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak, bu nedenle belirli yaşlardan itibaren tarama programlarına katılmanın önemine değindi. Herhangi bir belirti olmasa bile düzenli taramaların hayati olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, bu sayede hastalığın erken evrede teşhis edilip tedavi edilebileceğini ifade etti.

Son olarak, Prof. Dr. Çetin, Kanser Haftası münasebetiyle hastanenin Cerrahi Onkoloji ekibi olarak kanserle mücadelede topluma destek olacaklarını ve hastalıkla ilgili korunma, teşhis ve tedavi konularında her zaman halkın yanında olacaklarını vurguladı. Hastalığın erken teşhis ve tedavi edilebilir olduğunu hatırlatarak, sağlıklı günler diledi.