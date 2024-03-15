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Emeklilere Düzenli Destek

Emeklilere Düzenli Destek
ISPARTA
G.Tarihi: 14.03.2024 13:50
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 Emeklilere Düzenli Destek: Mezitli Belediyesi'nden 500 TL Yardım

Emekliler için önemli bir destek adımı atıldı ve Mezitli Belediyesi tarafından yapılan duyuru, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Mezitli Belediyesi, 65 yaş üstü ve 18.000 TL'den az emekli maaşı alan vatandaşlara her ay 500 TL maddi destek sağlama kararı aldı.
Bu destek kararı, Mezitli sınırları içerisinde yaşayan emeklileri kapsayacak şekilde belirlendi. Meclis tarafından onaylanan bu adım, emeklilerin mali durumlarını bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyor.
Özellikle seçim öncesinde alınan bu karar, Mezitli Belediyesi'nin emeklilere yönelik duyarlılığını ve destek politikasını bir kez daha gösteriyor. Daha önce yapılan 1000 TL yardım ödemesinin ardından, bu yeni düzenli destek adımıyla emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Emekliler, bu destek kararını sevinçle karşıladı ve Mezitli Belediyesi'nin bu adımını takdirle karşıladı. Bu tür sosyal yardımların devam etmesi ve diğer belediyelerin de benzer adımlar atmaları, emeklilerin yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.
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