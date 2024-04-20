"Isparta'da Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı: Kaçarken Zor Kullanarak Tutuklandı!"

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahsın saklandığı ikamet tespit edilmiş, kaçmaya çalışan şahıs zor kullanmak suretiyle yakalanıp cezaevine teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.