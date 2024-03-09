

"Tapuda Tüm Sistem Değişti: Bunu Yapmayanın İşlemi Geçersiz Sayılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Tapu" uygulaması ile tapu işlemlerinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte, tapu işlemleri daha güvenli hale getirilecek ve bu değişikliklere uymayan işlemler geçersiz sayılacak.

2024 sonunda devreye girmesi planlanan "Türkiye Tapu" uygulaması, şeffaflığı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Yeni uygulama ile birlikte, vatandaşlardan mobil veya elektronik imza talep edilerek, süreç kişi ve mekana bağlı olmadan hızlı ve pratik bir şekilde yürütülebilecek.

Bu kapsamda, tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama üzerinden yapılabilir hale gelecek.

Daha önce yapılan bir düzenleme ile tapu işlemleri noterliklerde de yapılabiliyordu. Konut, dükkan, iş yeri, arsa, tarla gibi taşınmaz satış sözleşmeleri noterliklerde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede taşınmaz satışı yapmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi üzerinden e-Başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor ve noterlik başvurusu gerçekleştirebiliyor. Başvurular kabul edildikten sonra noterler, tapu kayıtlarını inceleyerek satışa engel durumları tespit ediyorlar.