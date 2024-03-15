Başdeğirmen çifti sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Başdeğirmen, “Sağlık çalışanlarımızın insanlık için yaptıkları fedakarlıklar ve özverili çalışmalar, takdire şayan ve övgüye değerdir” dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti. İlk olarak Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alim Koşar, Başhekim Prof. Dr. Taylan Oksay, akademisyen ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başdeğirmen çifti, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, sağlık çalışanlarına el emeği olan gül tablosu hediye etti. Ziyaretlere AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden sağlık çalışanları “Başkanım çok naziksiniz, çok teşekkür ederiz” dediler.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan personelle toplantı salonunda da bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Başdeğirmen, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını belirterek, hayırlı çalışmalar dileklerini iletti. Başdeğirmen, “Sağlık çalışanlarımızın insanlık için yaptıkları fedakarlıklar ve özverili çalışmalar, takdire şayan ve övgüye değerdir” dedi.