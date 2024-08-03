Bakanlık Resmen Duyurdu: O Maaşta Değişikliğe Gidildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşları için yeni bir düzenlemeyi resmen açıkladı. Bakanlık, enflasyon verilerini dikkate alarak evde bakım maaşlarında artışa gidileceğini duyurdu. Mevcut maaş miktarının 7 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu

Evde bakım maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar, bakmakla yükümlü oldukları engelli bireylerin ikamet ettikleri illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Başvuruda; gelir durumu, sağlık kurulu raporu ve bakıma muhtaçlık durumu gibi belgelerin doğru ve eksiksiz bir biçimde teslim edilmesi gerekiyor.

Evde Bakım Maaşından Kimler Yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, ağır engelli bireylerin hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla sunulan finansal destektir. Destek kapsamında, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven çıkma ve tuvalet ihtiyacı gibi günlük ihtiyaçlarda zorluk yaşayan vatandaşlara yardımcı olunur.

Maaş Bilgi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşına hak kazanan vatandaşlar, aylık bilgilerini e-Devlet üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasına giriş yaparak öğrenebilirler. SMS ile maaş sorgulaması yapmak isteyenler ise 4747 numarasına "BAKIYE" yazarak mesaj gönderebilirler.