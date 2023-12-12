Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün öncülüğünde, sokak hayvanlarının bakımı, haşere mücadelesi ve kısırlaştırma gibi konularda gerçekleştirdiği hizmetlerle bilinen Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez ilçedeki okullarda "Hayvan Sevgisi" eğitim çalışmalarına odaklandı.Başkan GÖK'ün talimatları doğrultusunda, ilçede sürdürülen sokak hayvanlarının bakımı ve kısırlaştırma çalışmalarına ek olarak, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir eğitim gerçekleştirildi. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Yazla Mahallesinde bulunan Mustafa Çetinkaya Ortaokulu'nu ziyaret etti.2021 yılında hizmete açılan Kısırlaştırma Ünitesi ile sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasını sağlayan müdürlük, şimdi de genç nesillere hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratma amacı güdüyor. Eğitim kapsamında öğrencilere, hayvanların bakımı, sevgisi, sorumluluğu ve sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bilgiler verildi.Etkinlik sırasında öğrenciler, minik yavruları gördüklerinde duydukları mutluluk ve hayvan sevgisi, neşeli anların yaşanmasına vesile oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere hayvanların dostluğunu ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmanın önemini vurgulayarak, gelecekte daha bilinçli ve sevgi dolu bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.