''Türkiye'de duble yolu olmayan belki şu anda tek il, Isparta kaldı.''

CHP İl Başkanı Vedat Şenol: ''Dereboğazı Yolu Tamamlanmalı, Isparta Cezalandırılmamalı''
CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'nın Dereboğazı yolu konusundaki iktidarın ihmalini sert bir şekilde eleştirdi. Dereboğazı yolun yıllardır tamamlanmadığını ve Isparta'nın bu durumunun iktidar tarafından cezalandırıldığını belirten Şenol, her seçim döneminde bu yolun vaat edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını ifade etti. Ayrıca, buna rağmen bu yolu hala tamamlamak için gereken adımların atılmadığını vurguladı.
Şenol, bu durumun Isparta'da sık sık yaşanan trafik kazalarına ve insan kayıplarına neden olduğunu belirtti. Isparta'nın cezalandırıldığına inanan Şenol, iktidarı, bu sorunu çözmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak için somut adımlar atmaya davet etti. Aksi takdirde, CHP olarak Dereboğazı yol sorununa yönelik yeni eylemler yapmayı düşündüklerini ifade etti.
Dereboğazı yolun Isparta için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vedat Şenol, hükümetin yatırımlarını hayata geçirmesi ve Isparta'nın cezalandırılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Karayolları yetkilileri ile görüşerek bu konuyu takip edeceklerini ve çözüm için baskı yapacaklarını ifade etti.
CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'nın Dereboğazı yolu konusundaki iktidarın ihmalini sert bir şekilde eleştirdi. Dereboğazı yolun yıllardır tamamlanmadığını ve Isparta'nın bu durumunun iktidar tarafından cezalandırıldığını belirten Şenol, her seçim döneminde bu yolun vaat edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını ifade etti. Ayrıca, buna rağmen bu yolu hala tamamlamak için gereken adımların atılmadığını vurguladı.
Şenol, bu durumun Isparta'da sık sık yaşanan trafik kazalarına ve insan kayıplarına neden olduğunu belirtti. Isparta'nın cezalandırıldığına inanan Şenol, iktidarı, bu sorunu çözmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak için somut adımlar atmaya davet etti. Aksi takdirde, CHP olarak Dereboğazı yol sorununa yönelik yeni eylemler yapmayı düşündüklerini ifade etti.
Dereboğazı yolun Isparta için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vedat Şenol, hükümetin yatırımlarını hayata geçirmesi ve Isparta'nın cezalandırılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Karayolları yetkilileri ile görüşerek bu konuyu takip edeceklerini ve çözüm için baskı yapacaklarını ifade etti.
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Gündeminde Dereboğazı yolu, hedefinde ise iktidar vardı.
''Türkiye'de duble yolu olmayan belki şu anda tek il, Isparta kaldı.''
Isparta Antalya Dereboğazı yolu.
Isparta'nın kanayan yarası haline gelen bu yol uzun yıllardır gündemden düşmüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol her yıl onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı dereboğazı yolu üzerinden iktidara sert tepki gösterdi.
İktidarın her seçim zamanı dereboğazı yolunu seçim vadi olarak gösterdiğini ve yıllardır Isparta'nın kanayan bir yarası olduğunu söyleyen il başkanı Şenol, bu yolun artık tamamlanması için gerekirse yine yıllar önce yaptığımız gibi bir eylem yapacağız dedi.
Veday Şenol yaptığı açıklamada; ''Dereboğazı yolu aslında Isparta'nın kanayan yaralarından biri.
Tıpkı ITKM gibi özellikle uzun yıllardır bizim muhalefet ettiğimiz geçmiş dönemde 2013 yılında dereboğazında yaptığımız sav yolunda yaptığımız eylemden sonra, Isparta 20'er kilometre Antalya'dan ve Isparta'dan olmak kaydıyla toplamda 40 kilometre duble yol yapıldı bir şekilde.
Bakanlar geldi, milletvekilleri gitti, programları aldılar.
Yani yaptığımız eylemin karşılığını gördük ama arkası gelmedi.
Yıllarca yapılan seçimlerde de hep AKP'nin seçim vaatlerinde vardı.
Duble yol tamamlanacak, tamamlanacak.
Hatta Burdur yolu bile program alınmıştı biliyorsunuz dağ yolu.
Bu burada kaldı.
Yani bunun ödenek yok, gerekçesinde kabul etmek mümkün değil.
Isparta cezalandırılıyor mu? kazalar çok.
DereboğazI yolunda olan kazalar, insanlar ölüyor.
Bunların vebali aslında mevcut iktidarın boynundadır.
O şekilde görüyorum. Bu yol yapılmadığı sürece hem ulaşımdaki kalite artmıyor hem de insanlar Burdur Antalya yolunu daha çok kullanıyorlar.
Özellikle Antalya ulaşımında ve kazalar da oluyor.
Tehlikeli bir durum. Muhalefet olarak da biz bunun takipçisi olacağız.
Eğer belli bir süre zarfında somut adımlar göremezsek, DereboğazI yoluyla ilgili bir eylem daha gündeme getirmeyi düşünüyoruz.
Gerçekten çok önemli.
Isparta cezalandırılmamalı.
DereboğazI yolu hem de Şarkikaraağaç'tan Konya'ya giden yolda aynı şekilde durdu.
Antalya'ya yol yaptılar ama Isparta'nın yolu orada kaldı.
O yolda tamamlanmadı. Bu yollarla ilgili olayların takipçisi olacağız.
Hükümet yaptığı yatırımları uygulamaya geçirmeli. Takipçisi olmalı.
Bu konuda da gerekirse Karayolları gene buradaki müdürlükle şube müdürlüğü şu anda bu konuda görüşme yapıp hem bilgi alacağız hem bunu takipçisi olacağımızı orada da ileteceğiz.'' Ded.