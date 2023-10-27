''Türkiye'de duble yolu olmayan belki şu anda tek il, Isparta kaldı.''

CHP İl Başkanı Vedat Şenol: ''Dereboğazı Yolu Tamamlanmalı, Isparta Cezalandırılmamalı''



CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'nın Dereboğazı yolu konusundaki iktidarın ihmalini sert bir şekilde eleştirdi. Dereboğazı yolun yıllardır tamamlanmadığını ve Isparta'nın bu durumunun iktidar tarafından cezalandırıldığını belirten Şenol, her seçim döneminde bu yolun vaat edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını ifade etti. Ayrıca, buna rağmen bu yolu hala tamamlamak için gereken adımların atılmadığını vurguladı.

Şenol, bu durumun Isparta'da sık sık yaşanan trafik kazalarına ve insan kayıplarına neden olduğunu belirtti. Isparta'nın cezalandırıldığına inanan Şenol, iktidarı, bu sorunu çözmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak için somut adımlar atmaya davet etti. Aksi takdirde, CHP olarak Dereboğazı yol sorununa yönelik yeni eylemler yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Dereboğazı yolun Isparta için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vedat Şenol, hükümetin yatırımlarını hayata geçirmesi ve Isparta'nın cezalandırılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Karayolları yetkilileri ile görüşerek bu konuyu takip edeceklerini ve çözüm için baskı yapacaklarını ifade etti.











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Gündeminde Dereboğazı yolu, hedefinde ise iktidar vardı.

''Isparta'nın kanayan yarası haline gelen bu yol uzun yıllardır gündemden düşmüyor.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol her yıl onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı dereboğazı yolu üzerinden iktidara sert tepki gösterdi.İktidarın her seçim zamanı dereboğazı yolunu seçim vadi olarak gösterdiğini ve yıllardır Isparta'nın kanayan bir yarası olduğunu söyleyen il başkanı Şenol, bu yolun artık tamamlanması için gerekirse yine yıllar önce yaptığımız gibi bir eylem yapacağız dedi.Veday Şenol yaptığı açıklamada; '''' Ded.