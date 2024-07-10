Eğirdir’in En Büyük Sorunu Gölün Çekilmesi

Isparta’nın duayen gazetecisi Hasan Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’i ziyaret ederek Eğirdir’in en büyük sorununun Eğirdir Gölü olduğunu dile getirdi.

Ömrünün yarısını Eğirdir Yazla Mahallesi'nde geçiren gazeteci Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ile kısa bir söyleşide bulundu. Eğirdir Gölü’nün çekilmesi ile ilgili konuları ele alan Özbek, Eğirdir’in en büyük probleminin göl olduğunu vurguladı.

EKO-BİR Başkanı olan Başkan Mustafa Özer, Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan görüşmeler sonucunda kısa süre içinde Aksu’dan Çay Deresi ile suyun Eğirdir Gölü’ne akıtılacağını belirtti. Başkan Özer, ayrıca Eğirdir’in diğer sorunlarına da değinerek belediyenin önünde bulunan Kale Meydanı İş Merkezinin 15 gün içinde sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Eğirdir’in büyük sorunlarından biri olan doğalgazın, Altınkum ve İstasyon mahallelerinden sonra Yazla Mahallesi'ne de geldiğini belirten Başkan Özer, 2025 yılında Eğirdir’in tamamının doğalgaza kavuşacağını söyledi. Böylece, Isparta merkez ve ilçelerinin kışın da Eğirdir’de ikamet edeceğini, Eğirdir nüfusunun bir kat daha artacağını belirtti. Özer, Eğirdir’in bütün sorunlarını proje ve planlar dahilinde ele aldıklarını ifade ederek, tüm bu çalışmaların Eğirdir’in geleceği için büyük önem taşıdığını dile getirdi.